Robert Turcescu, propunere inedita: Alegeri locale in aer liber

Deputatul PMP Robert Turcescu propune ca alegerile locale să fie organizate în aer liber, astfel ca votanții să fie cât mai puțin expuși riscului de infectare cu coronavirus. Potrivit fostului jurnalist, vremea ar putea permite o asemenea variantă, pentru că se anunță o toamnă lungă.

„VOT IN AER LIBER!

Înțeleg ca domnul Iohannis zice ca se vor ține alegerile locale. Si ca se vor dezinfecta spațiile inainte si dupa votare. Domnu' Presedinte, permiteți o sugestie, o idee, o variantă? E gratis, nu va costă nimic!

Uite care e treaba, pe 27 septembrie s-ar putea sa fie vreme frumoasa, ca se anunță o toamna lungă. Nu vreti sa le spuneți amicilor dvs din Guvern si prefecților sa pregateasca si varianta unui VOT IN AER LIBER?

Stiti ce zic? In loc sa bagi oamenii in scoli, sali de clasa, amenajezi frumos cabinele de vot in aer liber, sub o copertina, ca nu se strica nimic daca se voteaza IN AER LIBER!

Ia sa vedem, citeste cine trebuie postarea asta? Repet, nu cer drepturi de autor, desi ar fi frumos sa citeze sursa”, scrie Turcescu pe Facebook.