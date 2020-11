Robert Turcescu, reacție dupa atacurile repetate ale lui Iohannis la adresa PSD: 'Eu ii dau dreptate și cred ca pe undeva il ustura și pe el ficatul'

Deputatul PMP Robert Turcescu a declarat marți seară, pentru B1 TV, că PSD-iștii nu sunt în măsură să critice nerealizările Guvernului PNL deoarece și ei au fost la conducere trei ani și, în loc să facă ceva pentru binele sistemului sanitar, au dat legi ”noapta ca hoții” care au scos oamenii în stradă. Turcescu a subliniat că social-democrații nu au dreptul să reproșeze liberalilor că nu au ajutat într-un an sistemul de sănătate, atât timp cât nici ei nu au făcut nimic trei ani. Candidatul PMP Brașov pentru un nou mandat de deputat a mai afirmat că-l înțelege pe președintele Klaus Iohannis când tot critică PSD, căci acest partid e vinovat pentru faptul că România a irosit trei ani.

„Eu aș vrea să punctez un lucru pe care pare că-l uităm. Domnul Cazanciuc (Robert Cazanciuc, lider social-democrat și președintele Senatului) vine așa, ca o floricică, în campania asta și spune: ”ai voștri, ai PNL-ului, ai nu-știu-ce, iar ai noștri au fost niște minunați”. Din 4 ianuarie 2017 până în 4 noiembrie 2019, la conducerea acestei țări, în fruntea Guvernului și cu o majoritate parlamentară pe care și-ar fi dorit-o orice Guvern, au fost trei răpciugi, în sensul metaforic o zic, de prim-miniștri. Trei nevolnici dacă vreți: Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Viorica Dăncilă. Acești oameni au avut la dispoziție o majoritate parlamentară extraordinară, o perioadă calmă din punct de vedere economic, pandemic, politic. Și s-au ocupat de cu totul altceva decât de lucruri de care ar fi trebuit să se ocupe. Puteau să facă ce reclamă domnul Cazanciuc acum - depolitizarea spitalelor, puteau să aducă la MInisterul Sănătății toții specialiștii pământului sau specialiștii din țară, puteau să facă ceva pentru medici, puteau să facă spitale. Acești oameni au avut și putere, și confortul unei majorități parlamentare și au ales să-și bată joc de o țară întreagă”, a declarat Robert Turcescu, pentru B1 TV.

Robert Turcescu a mai susținut că-l înțelege pe președintele Klaus Iohannis când tot atacă PSD, pentru că din cauza acestui partid România a pierdut trei ani importanți în care se putea dezvolta.

„Aici, să mă ierte Dumnezeu, nu am eu vreo simpatie față de Iohannis, nu are umor, conferințele astea de la Cotroceni sunt din ce în ce mai scremute, e complicată ecuația, dar când vine și se ceartă cu PSD îi dau dreptate. Eu cred că pe undeva îl ustură și pe el ficatul că a fost la conducerea unei țări în care, vreme de trei ani de zile, niște guverne nevolnice au ales să scoată oamenii în stradă, să dea legi noaptea cu hoții. Trei ani pierduți pentru România în care tu, ca președinte, a trebuit să stai, să îmbraci o geacă la un moment dat să te duci în Piață, să oprești tăvălugul ăsta nenorocit PSD-ist și acum chiar că noi cu toții ne dorim să nu mai vedem PSD în fruntea acestei țări. Orban a împlinit pe 4 noiembrie un an de guvernare, ăștia au avut trei!”, a mai declarat deputatul PMP Robert Turcescu.