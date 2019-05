Robert Turcescu, scenariu sumbru, tarziu in noapte: cum se joaca in culise, dupa surprizele din alegeri

Deputatul PMP, Robert Turcescu, face o analiză, târziu în noapte, după ce a văzut rezultatele aproape finale ale numărătorii voturilor. El susține că în perioada următoare PNL și Iohannis vor încerca să dea jos Guvernul, USR și PLUS vor forța anticipatele, în timp ce PSD va ține cu dinții de guvernare. Practic, va fi un război permanent până la bătălia decisivă de la prezidențiale.

”Iohannis si PNL vor guvernarea. Ciolos si Barna vor anticipate. Dancila nu demisioneaza.

Despre asta va fi vorba in urmatoarele săptămîni.

PNL va prelua sarcina de a gasi o majoritate parlamentara in stare sa voteze o motiune de cenzura si care, mai apoi, sa sustina un guvern cu prim-ministru liberal. Probabil, USR+ vor refuza sa intre la guvernare, asumindu-si doar sustinerea din Parlament a unui guvern de coalitie format in jurul PNL.

Ponta ar putea aplica aceeasi tactica, UDMR idem. PMP va decide in zilele următoare care e calea de urmat. Parerea mea, subliniez, a mea, este ca ar trebui sa fim parte din viitoarea echipa guvernamentala, fie si pentru a arata ca Opozitia e in stare sa colaboreze.

In negocierile politice rolul principal il are Klaus Iohannis.

Un lucru e clar: Dăncilă trebuie sa plece de la Palatul Victoria, PSD trebuie inlaturat de la guvernare.

A, si sa nu uit: Opozitia are nevoie in aceasta toamna de un candidat UNIC la Prezidentiale!”, scrie Robert Turcescu.