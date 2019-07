Roberto Donadoni a preluat echipa chineza Shenzhen FC

Roberto Donadoni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Italianul Roberto Donadoni este noul antrenor al echipei Shenzhen FC, a anuntat, astazi, gruparea chineza. In varsta de 55 de ani, el il va inlocui pe spaniolul Juan Ramon Lopez Caro la echipa aflata in prezent pe antepenultimul loc in campionatul Chinei. Dinamo ramane cu zero puncte si fara gol marcat in actualul sezon! Ce spune secundul lui Neagoe dupa partida cu CFR Bogdan Andone "a investigat" forma slaba a lui Dennis Man! Ce i-a spus jucatorul Revolutie la Viitorul! Gica Hagi n-a mai stat pe ganduri si a dat afara doi jucatori Ultima echipa antrenata de Donadoni a fost Bologna, din 2015 pana in 2018. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si In ...