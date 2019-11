Roberto Moreno, fost selecționer Spania, dupa ce a fost inlocuit de Luis Enrique: 'M-au aruncat, m-au dat la o parte'

Luis Enrique a revenit în funcția de selecționer al Spaniei, iar Roberto Moreno, fostul său secund, care a ocupat postul de antrenor principal al ibericilor în ultimele luni, a plecat în lacrimi de la echipă, anunță MEDIAFAX.

Presa din Spania a povestit un episod trist petrecut la finalul partidei din preliminariile pentru EURO 2020, Spania - România, scor 5-0. Roberto Moreno s-a simțit "lucrat pe la spate", iar la sfârșitul meciului nu a mai rezistat și a izbucnit în vestiar în fața jucătorilor: "M-au aruncat, m-au dat la o parte, m-au dat la o parte!".

Tehnicianul a refuzat să mai apară la conferința de presă, le-a urat succes băieților și a plecat acasă de la stadionul din Madrid, Wanda Metropolitano, în loc să se înoarcă la cantonamentul naţionalei.

Președintele Federației Spaniole, Luis Rubiales a declarat marți, 19 noiembrie, într-o conferință de presă: "Astăzi, putem să confirmăm că Luis Enrique s-a întors în funcția lui. Am procedat corect, nu am dat pe nimeni afară. Toată lumea știa că dacă Luis Enrique vrea să se întoarcă, are ușile deschise. Luis Enrique va continua și la Campionatul Mondial din Qatar".

Se pare că Luis Enrique a cerut ca Robert Moreno să fie înlocuit din poziția de antrenor secund al naționalei Spaniei, jurnalistul Lluis Lainz, apropiat al celor doi, declarând: "Ce m-a suprins cel mai mult a fost că Luis Enrique a decis să revină fără Robert Moreno. Nu există nici un motiv care să justifice această decizie a lui Luis Enrique. Au început să lucreze împreună în 2008 şi Moreno a fost un sprijin pentru Luis Enrique. Realitatea pură şi dură este că Robert nu va fi secundul lui Enrique pentru că Luis însuşi i-a cerut lui Rubiales să nu-l aibă pe bancă".