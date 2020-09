ROBOR continua sa creasca. Indicii la trei si sase luni, la cele mai ridicate valori de la inceputul lui august. Grafic BNR

ROBOR la trei luni a crescut marți la 2,09%, față de 2,07% luni, şi atinge cel mai ridicat nivel din 5 august 2020 încoace (2,15%). ROBOR la şase luni a crescut la 2,10%, faţă de 2,07% şi ajunge la cea mai ridicată valoare din 11 august încoace. ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care […] The post ROBOR continuă să crească. Indicii la trei şi şase luni, la cele mai ridicate valori de la începutul lui august. Grafic BNR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.