Robotii vor elimina 85 de milioane de locuri de munca in urmatorii cinci ani, in contextul pandemiei

Robotii vor elimina 85 de milioane de locuri de munca in cadrul companiilor mijlocii si mari in urmatorii cinci ani in contextul in care pandemia de COVID-19 accelereaza schimbarile de pe piata muncii, ceea ce risca sa amplifice inegalitatile, releva un studiu al Forumului Economic Mondial (WEF), citat de Reuters.