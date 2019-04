Robotul chirurg minuscul care circula singur prin corpul uman

Robot chirurg google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oamenii de stiinta din Statele Unite ale Americii au reusit sa creeze un robot medical capabil sa navigheze in mod autonom in interiorul corpului uman, asemeni unei masini automate, pentru a ajuta chirurgii sa duca la bun sfarsit operatiile complexe pe inima. Studiul in cauza a fost publicat in jurnalul Science Robotics. In el se arata ca intr-un model animal de reparare a valvelor cerdiace, un robot mic ghidat de un senzor optic de atingere isi poate gasi calea prin peretii unei inimi vii, care pompeaza sange, pentru a gasi valvele car prezinta probleme de scurgere. Investigatorul senior al studiului, Pierre Dupont, care este sef la Pediatric Cardiac Bioengineering din cadrul Boston Children’s H ...