ROCA investeste 600.000 de euro intr-o participatie intr-o ferma piscicola din judetul Satu Mare

Roca Investments, companie ce oferă soluţii de consolidare a IMM-urilor româneşti care traversează un moment dificil, anunţă o nouă tranzacţie în agri-food şi investeşte 600.000 de euro într-o participaţie în Piscicola, o fermă piscicolă înfiinţată la începutul anilor ‘70 şi modernizată în ultimii ani, situată în localitatea Adrian din judeţul Satu Mare, anunță news.ro.

ROCA mai are o investiţie în domeniul agri-food , RDF din Arad, unul dintre principalii distribuitori de input-uri agricole (îngrăşăminte chimice, seminţe şi pesticide).

”Înfiinţată la începutul anilor ‘70 şi modernizată în ultimii ani, Piscicola SA, situată în localitatea Adrian, judeţul Satu Mare, este o fermă piscicolă pe cale să devină cea mai nouă companie în care ROCA Investments deţine participaţii şi al doilea business din această industrie în care ROCA Investments s-a implicat. Tranzacţia cu Piscicola este în valoare totală de 600.000 euro şi a ajuns în ultimele etape de finalizare”, arată compania într-un comunicat.

În România, consumul de peşte pe cap de locuitor nu doar că este un sfert din media europeană, dar peste 80% din peştele consumat la noi în ţară are ca provenienţă importul.

”Pentru Piscicola, ROCA Investments îşi propune o dezvoltare pe zona de creştere a peştelui şi de procesare, unde compania are deja certificări, iar potenţialul de dezvoltare este enorm. ROCA Investments se va implica în activitatea comercială şi managementul financiar cu scopul de a duce compania la urmatorul nivel. Agri-food, domeniu rezistent la criză, este doar unul dintre sectoarele vizate de ROCA Investments pentru următoarele tranzacţii”, mai arată compania.

De asemenea, compania urmează să mai consolideze alte 4-5 business-uri.

”Mă bucură faptul că după declanşarea pandemiei reuşim să continuăm proiectul nostru de consolidare a companiilor româneşti. Mai mult, am simţit că este momentul să accelerăm, fiindcă promisiunea ROCA Investments este de a fi o soluţie tocmai pentru astfel de momente, de dificultate. Strategia noastră este de a dezvolta un portofoliu «all seasons», prin care înţelegem acel mix, de domenii de activite şi de riscuri, rezistent la recesiune. Susţinuţi de acţionarii noştri, suntem în diverse faze de negociere şi structurare a tranzacţiilor cu 4-5 companii, din domenii diverse de activitate. Cu una dintre ele suntem chiar în etapele finale de semnare”, a declarat Rudolf Vizental, CEO ROCA Investments.

El afirmă că inclusiv în această perioadă dominată de incertitudine, ROCA Investments a continuat procesul de analiză şi negociere cu mai multe companii, iar în prezent este gata să îşi intensifice activitatea.

”Strategia ROCA Investments urmăreşte în continuare consolidarea unui model de private equity adaptat la specificul şi nevoile antreprenoriatului din România. Acest model oferă soluţii de capital, parteneriat şi management pentru consolidarea afacerilor româneşti în impas, sub promisiunea de 'skin in the game'. Mai exact, ROCA Investments le propune antreprenorilor români un parteneriat definit corect, în care se impart atât riscurile cât şi beneficiile, iar deciziile se iau împreună", mai spun reprezentanţii companiei.

În prima etapă după declanşarea pandemiei, prioritatea ROCA Investments a fost o intervenţie rapidă pentru asigurea funcţiilor vitale, adică funcţionarea companiilor în care deţine participaţii.

”Pentru a înţelege impactul crizei în rândul acestora, ROCA Investments a simulat mai multe scenarii de stres, dublate de măsuri de echilibrare, în funcţie de diverse variabile disruptive. Mai mult, a fost creat un capital de intervenţie de 20% din sumele acrodate în fiecare companie, alocat continuităţii businessurilor, pentru a evita eventuale blocaje operaţionale”, adaugă ei.

Dacă pe termen scurt tactica este de a gestiona incertitudinea prin paşi mici, pe termen mediu ROCA Investments consideră că această criză poate deveni un adevărat catalizator pentru schimbarea modelelor de business.

”În acelaşi timp, economiile emergente, care au avantajul de a fi mult mai reziliente decât cele mature, pot deveni adevărate beneficiare ale acestor perioade. ROCA Investments explorează acest trend, şi menţine obiectivul de a avea 10 noi tranzacţii până la finalul lui 2020”, precizează compania.

Modelul de business ROCA Investments, bazat pe granularitate şi pe diversificarea domeniilor de activitate ale companiilor în care se implică, asigură o bună profitabilitate per ansamblu.

”Ulterior noii tranzacţii, segmentarea industriilor în care ROCA Investments se implică va fi împărţită echilibrat între: agri food, servicii B2B, producţie şi logistică. Acestea sunt domeniile pe care ROCA Investments va miza şi în continuare, fără a exclude posibilitatea de a se implica în industrii noi”, potrivit companiei.