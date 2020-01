Roche Romania, amendata cu 12,8 milioane euro pentru cum a facut bani pe spatele pacientilor cu cancer UPDATE Reactia companiei

Consiliul Concurentei a anuntat, miercuri, ca a sanctionat compania farmaceutica Roche Romania cu amenzi in valoare totala de 59,96 milioane de lei (12,85 milioane de euro) pentru abuz de pozitie dominanta pe piata unor produse oncologice din Romania. Sanctiunile au fost aplicate in urma a doua investigatii declansate in anul 2017.