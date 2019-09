Rod Stewart, recuperat complet dupa ce a fost diagnosticat cu cancer de prostata

Cântăreţul britanic Rod Stewart a declarat că s-a recuperat complet după ce a fost diagnosticat în urmă cu doi ani cu cancer la prostată, scrie BBC. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); „Nimeni nu ştie asta, dar am crezut că este momentul să spun tuturor. Sunt vindecat acum, doar pentru că l-am descoperit devreme. Am făcut atât de multe teste”, a declarat el sâmbătă seară la un eveniment caritabil. Artistul în vârstă de 74 de ani a glumit cu soţia lui, Penny Lancaster, că se va folosi de acea seară pentru a face o dezvăluire: „Nu este ceea ce credeţi. În urmă cu doi ani am fost diagnosticat cu cancer la prostată. Dacă eşti optimist, te lupţi cu el şi îţi păstrezi zâmbetul... Eu am făcut asta doi ani şi bunul Dumnezeu a avut grijă de mine”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Stewart a făcut un apel către toţi bărbaţii să meargă la control. Peste 11.000 de bărbaţi mor anual în Marea Britanie din cauza cancerului de prostată. Discursul lui Rod Stewart a venit după ce actorii Stephen Fry şi Jim Broadbent şi fostul prezentator BBC Bill Turnbull s-au alăturat campaniei „Men, We Are With You”. Fry a dezvăluit în februarie 2018 că se recupera după o intervenţie chirurgicală, după ce fusese diagnosticat cu cancer la prostată. Cei mai predispuşi la această boală sunt bărbaţii care au rude diagnosticate cu cancer, bărbaţii cu vârste de peste 50 de ani şi bărbaţii de culoare. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un ...