Roger Federer și Rafael Nadal s-au calificat in sferturile de finala ale turneului de la Roma - Cand s-ar putea intalni cei doi

Elvețianul Roger Federer, locul 3 ATP, 37 de ani, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului de la Roma după ce a salvat două mingi de meci și l-a învins pe croatul Borna Coric, locul 15 ATP. Și Rafael Nadal a ajuns în sferturi după o victorie contra lui Nikoloz Basilashvili.

Roger Federer s-a impus și în al doilea meci disputat joi pe zgura italiană, după ce a salvat două mingi de meci ale lui Borna Coric. Meciul s-a încheiat în trei seturi, scor 2-6, 6-4, 7-6(7), iar elvețianul s-a calificat în sferturile de finală ale competiției de la Roma.

“Primul set a fost extrem de dificil, pentru mine cel puțin. M-am chinuit serios să văd mingea. A fost multă umbră pe teren...și el s-a descurcat bine, e un jucător constant. Nu am putut urmări mingile pe linie foarte bine și nu am putut lovi multe câștigătoare, dar chiar am încercat să joc astfel încât să nu pierd. I-am dat o șansă să câștige, nu a făcut-o, așa că până la urmă am făcut-o eu", a declarat Federer, după meci.

Cei doi s-au mai întâlnit de cinci ori, iar istoricul confruntărilor s-a majorat în fața elvețianului, care conduce , după această partidă, cu 4-2.

Roger Federer nu s-a impus niciodată la Roma, turneul din Italia fiind dominat de Rafael Nadal, care s-a impus de opt ori în ultimele 14 sezoane.

Ibericul s-a calificat și el în sferturi, după ce a trecut de Nikoloz Basilashvili, locul 18 ATP, scor 6-1, 6-0 și îl va întâlni în turul următor pe Fernando Verdasco, cel care l-a eliminat din turneu pe Dominic Thiem joi.