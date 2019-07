Roger Federer, optimist dupa pierderea finalei de la Wimbledon: 'Primesti lovitura, mergi mai departe si incerci sa uiti'

Elveţianul Roger Federer a declarat, duminică seară, după înfrângerea din finala turneului de la Wimbledon, că nu vrea să se deprime pentru că a pierdut, deoarece meciul cu Novak Djokovici a fost incredibil, anunță news.ro.

“Voi încerca să uit. A fost un meci mare. A fost lung, a avut de toate, am avut şansele mele, la fel şi el. Am jucat un tenis de mare clasă. Felicitări, Novak”, a spus Federer în interviul de pe teren.

În conferinţa de presă de după meci, elveţianul a mai afirmat, potrivit bbc.com, că va încerca să reţină lucrurile bune din finală. “Nu contează cine a fost jucătorul mai bun. Ştiu ce am făcut bine şi cât de aproape am fost. Pot fi mulţumit de prestaţia mea. Primeşti lovitura, mergi mai departe şi încerci să uiţi. Voi încerca să reţin lucrurile bune din acest meci, pentru că au fost foarte multe. Doare, aşa cum doare orice înfrângere la Wimbledon. Dar sunt foarte puternic. Nu vreau să mă deprim pentru că am pierdut un meci de tenis incredibil. Nu ştiu ce simt acum. A fost o oportunitate incredibilă pe care am pierdut-o, dar asta este situaţia…”

Liderul ATP, sârbul Novak Djokovici, a câştigat, duminică, pentru a cincea oară turneul de la Wimbledon, a doua oară consecutiv. El l-a învins în finală pe elveţianul Roger Federer, numărul 3 mondial, după aproape cinci ore de joc, confruntare la care a salvat două mingi de meci. Djokovici a câştigat finala cu scorul de 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3), în patru ore şi 55 de minute.