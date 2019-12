Roger Federer, primul elvetian in viata pentru care se emite o moneda cu efigia sa

Tenismenul Roger Federer va deveni primul elveţian în viaţă pentru care se emite o monedă cu efigia sa, în ianuarie urmând să apară moneda de argint de 20 de franci elveţieni cu chipul sportivului, relatează Reuters. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Federer, în vârstă de 38 de ani, de 20 de ori câştigător de grand slam, este considerat de mulţi cel mai mare jucător de tenis din istorie şi un erou naţional în Elveţia. Swissmint a anunţat că 55.000 de monede pe care apare Federer cu celebrul său backhand vor fi produse şi disponibile pentru a fi precomandate începând de marţi şi până la 19 decembrie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); “Realizările sportive al lui Roger Federer, implicarea sa în acte caritabile, natura sa şi accesibilitatea pentru fani au făcut Swissmint să îi dedice această monedă de argint de 20 de franci. Este prima dată când se procedează astfel cu o persoană în viaţă”, a declarat un reprezentant Swissmint pentru Reuters. Deoarece se estimează că vor exista foarte multe solicitări, s-ar mai putea emite 40.000 de monede cu efigia lui Federer în luna mai, iar o monedă de aur de 50 de franci elveţieni, cu un alt design, va fi emisă de asemenea anul viitor. “Mulţumesc, Elveţia şi Swissmint pentru această incredibilă onoare”, a notat Federer pe Twitter. Thank you Switzerland and Swissmint for this incredible honour and privilege. #DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6 — Roger Federer (@rogerfederer) December 2, 2019 Monedele commemorative emise de Elveţia în acest an marchează, între altele, şi aniversarea aselenizării. C ...