Roger Federer va lua parte la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Roger Federer a anunţat că va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, care vor avea loc în perioada 24 iulie - 9 august 2020, potrivit news.ro

Tenismanul elveţian a făcut acest anunţ cu ocazia unui meci demostrativ la Tokyo.

"Am discutat cu echipa mea de câteva săptămâni, chiar luni, în legătură cu ce ar trebui să facă vara viitoare, după Wimbledon şi înainte de US Open. În cele din urmă am decis să mai particip încă o dată la Jocurile Olimpice", a spus el.

Federer va împlini 39 de ani la câteva zile după JO.