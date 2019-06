Roland Garros 2019! Dominic Thiem se califica in finala French Open dupa ce a trecut de Novak Djokovic

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intr-un meci al rasturnarilor de situatie, care a fost intrerupt de doua ori in doua zile de ploaie, austriacul Dominic Thiem a reusit sa-l invinga pe sarbul Novak Djokovic in set decisiv, scor 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5. In ultimul act al turneului francez de mare slem, Dominic Thiem, calificat pentru al doilea an consecutiv la Roland Garros, se va confrunta cu Rafael Nadal. Asadar, austriacul ar putea cuceri primul sau titlu de mare slem, daca se va impune in fata spaniolului Nadal, castigator de 11 ori pe zgura pariziana, si luandu-si totodata revansa pentru finala pierduta anul trecut. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...