Rolls-Royce Motor Cars Munchen primește prestigiosul premiu Global Dealer of the Year

Rolls-Royce Motor Cars a anunțat la sfârșitul lunii martie rezultatele decernării premiilor anuale “Global Dealer Awards”, care celebrează performanțele excepționale ale reprezentanțelor mărcii, obținute în anul 2018. Cel mai râvnit premiu , “Global Dealer of the Year”, a mers la Munchen, la dealerul Rolls-Royce Schmidt.

Premium Cars, premiat si anul trecut pentru performanțele remarcabile obținute la nivel regional.

Premiul Global Dealer of the Year reprezintă recunoașterea serviciilor excepționale oferite clienților mărcii de către Rolls-Royce Motor Cars München și a rezultatelor prin care dealerul a stabilit noi standarde la nivel mondial.

Premiul a fost înmânat lui Michael Schmidt, proprietar al dealerului Rolls-Royce din Munchen, care a acceptat distincția în numele întregii echipe conduse de către Georg Pfeffer, General Manager și Daniel Linke, Brand Manager Rolls-Royce Motor Cars Munchen.

Premiile au fost decernate în cadrul conferinței anuale globale a dealerilor Rolls-Royce, în Shanghai. La nivel mondial, acest lucru arată meritele deosebite demonstrate de Rolls-Royce Motor Cars Munchen în contextul unei piețe globale a bunurilor de lux extrem de exigentă.

„Obținerea celui mai important premiu acordat de către Rolls-Royce Motor Cars unui dealer ne umple de mândrie și motivație deopotrivă“, a declarat Michael Schmidt, proprietar al Rolls-Royce Motor Cars München.

În premieră, Rolls-Royce Motor Cars a acordat același premiu și reprezentanței din Shanghai.

În total, 10 premii au fost acordate dealerilor Rolls-Royce din întreaga lume, pentru cele mai bune performanțe obținute la nivel global și regional sau pentru performanțe remarcabile în categorii specifice.

După mai multe premii regionale obținute în ultimii ani, performanța Rolls-Royce Motor Cars München a impresionat acum la nivel global. Astfel, premiul primit ,,Global Dealer of the Year 2018” se alătură unei galerii impresionante de premii primite din partea producătorului britanic: “Sales Dealer of the Year 2017”, “Sales Dealer of the Year 2016,” “Bespoke Dealer of the Year 2016,” “Regional Ownership Services Dealer 2016 & 2018.”