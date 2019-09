Rolul esential al Educatiei intr-o societate, activitatea cu studentii si pregatirea psihopedagogica, subiecte abordate in Studioul BZI LIVE - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 12 septembrie 2019, incepand cu ora 15.00, in Studioul BZI LIVE se va discuta despre rolul esential al Educatiei intr-o societate, activitatea cu studentii, pregatirea psihopedagogica. Invitat este lect. univ. dr. Bogdan Constantin Neculau - Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Director al Departamentului de Invatamant Preuniversitar din cadrul UAIC , care include si Scoala Junior a UAIC, coordonator al Centrului de invatare al Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi si membru in Biroul Senatului UAIC. Avand in vedere aceasta paleta larga de activitati esentiale in procesul educational, profesorul Neculau va detalia si analiza o serie de realitati din acest areal, proiecte derula ...