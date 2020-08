Rolul eticii cercetarii intr-o societate fara reguli morale generale?

Abordarile standard din etica academica si a cercetarii asuma ca respectarea anumitor reguli are o valoare in sine, prin analogie cu reguli morale de tip religios, de unde termenul de deontologie profesionala. Este foarte posibil ca din punct de vedere istoric asa sa fi si aparut eticile profesionale, printr-o coborare la scara a unor reguli morale mai generale deja functionale in societate si particularizarea lor pentru diverse contexte profesionale.