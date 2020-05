Romașcanu explica TERGIVERSAREA stabilirii datelor alegerilor: Batranii nu vor iesi pentru ca le e frica de virus, tinerii nu vor fi interesati

Purtătorul de cuvânt al PSD, senatorul Lucian Romaşcanu, explică de ce PSD nu se grăbește să stabilească datele le care vor avea loc alegerile locale și parlamentare. Acesta a declarat că PSD nu avansează, la acest moment, o dată privind organizarea alegerilor, precizând că este foarte important ca acestea să fie de aşa natură poziţionate în timp astfel în cât să asigure accesul liber la vot şi egalitatea de şanse între candidaţi, pentru a nu risca vicierea scorului, scrie News.ro.

„Nu avem o dată. Importat este să vedem ce o să se decidă la Curtea Constituţională legat de cine stabileşte data alegerilor. Deocamdată există această lege, cu Parlamentul, dar dacă va decide Parlamentul, atunci opţiunile toate sunt deschise, sunt negocieri. Ce e foarte important este ca aceste alegeri să fie de aşa natură poziţionate în timp astfel încât să asigure accesul liber la vot şi egalitatea de şanse între candidaţi, pentru că dacă noi mergem în plină pandemie şi ne ducem către popor, dar bătrânii nu vor ieşi pentru că le e frică de virus, tinerii nu vor fi interesaţi şi aşa mai departe, riscăm să viciem scorul şi atunci nu e nimic bun aici”, a afirmat Lucian Romaşcanu duminică, într-o conferinţă de presă.

Acesta a spus că data de 27 septembrie ar putea fi luată în calcul ca dată de organizare a alegerilor, însă acest lucru depinde de evoluţia epidemiei.

La rândul său, întrebată care este candidatul de care îi este teamă la viitorul scrutin pentru Primăria Capitalei, Gabriela Firea a declarat că se teme doar de sine.

„Mie mi-e teamă doar de propria mea persoană, pentru că îmi doresc să fu sănătoasă, să am putere de muncă şi să nu se repete vreun incident de sănătate ca acum un an. (..) În rest, vă spun sincer la câţi contracandidaţi am avut în patru ani, pur şi simplu le-am pierdut şirul şi numărul” a spus Firea.

Actualul primar general l-a criticat pe Nicuşor Dan pentru faptul că „a stat ascuns două luni şi jumătate”.

Premierul Ludovic Orban asociază datele alegerilor cu evoluţia epidemiei de COVID 19, afirmând că alegerile locale ar urma să aibă loc la sfârşitul lui septembrie, începutul lui octombrie, înainte de valul 2 de îmbolnăviri, în timp ce alegerile parlamentare ar putea avea loc cel mai devreme în 6 decembrie, el precizând că derularea campaniei electorale va depinde de cât de puternică va fi epidemia.