Romașcanu: PSD depune luni moțiunea de cenzura

PSD nu și-a schimbat intenția de a depune moțiunea de cenzură, astfel că data de 17 august rămâne valabilă. Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a precizat, miercuri, la Antena 3, că PSD nu și-a schimbat intenția, astfel că moțiunea va fi depusă luni. Deși nu există, la această oră, numărul necesar de voturi […] The post Romașcanu: PSD depune luni moțiunea de cenzură appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.