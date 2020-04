Roma: Prostituata a deposedat un roman de suma de 1550 euro

Aventura proastă pentru un român de 47 de ani, care trece prin Roma. El trebuia să se întoarcă cu trenul la Salerno, unde locuiește, dar, odată ajuns la Gara Termini, a întâlnit un compatriot care se afla în compania unui nord-african și i-a întrebat pe cei doi dacă cunosc o prostituată, cu care să consume o relație sexuală. Câteva apeluri telefonice și, la scurt timp după aceea, o femeie, probabil albaneză, a ajuns la fața locului și, nefiind pe placul lui. Dar în emoția negocierii au reușit să ii scoată lanțul de aur pe care îl purta și 1555 de euro în numerar.

Când victima a observat furtul a încercat să recupereze aurul și banii, dar, la acel moment, compatriotul a început să-l lovească cu lovituri de pumn, făcându-l să cadă la pământ și continuând sa il loveasca chiar si cand acesta era jos.

După ce au facut raportul și au primit descrierea celor doi, anchetatorii comisariatului Viminale s-au deplasat la stația Termini, unde, în Piazza dei Cinquecento, bărbatul i-a recunoscut pe cei doi batausi în timp ce traversau drumul pe direcția Via Marsala: era vorba de IS român de 41 de ani și de Maghrebi de 50 de ani, ambii cu diverse probleme juridice.

Politistii au mers in si au căutat in camera unui Bed & Breakfast unde cei doi au rămas împreună, agenții au găsit lanțul de aur furat victimei, un telefon mobil, 465 de euro în numerar și primirea unui transfer bancar făcut chiar a doua zi după jaf. Prin urmare cei doi au fost retinuti, urmand sa fie dusi in fata justitiei.

Corespondenta din Italia, Sorin Valeanu