ROMAERO si RAYTHEON-Memorandum pentru sistemul Patriot. Acum cateva zile s-a tras cu astfel de rachete la Capu Midia

Aseară, pe portalul Bursa de Valori Bucureşti a fost postat anunţul potrivit căruia „ROMAERO S.A. şi compania RAYTHEON au semnat un Memorandum de Înţelegere care va sta la baza colaborării industriale locale pentru programul Patriot®”.În aceeaşi postare se mai arăta că memorandumul deschide perspective pentru ROMAERO de a-şi exporta producţia către sisteme Patriot de pe tot globul.„Compania RAYTHEON continuă să construiască parteneriate sustenabile cu industria românească de apărare”, a spus Tom Laliberty, vicepreşedinte pentru sisteme de aparare antiaeriana si anti-racheta din cadrul diviziei de sisteme integrate de apărare a RAYTHEON.„Acest memorandum este o oportunitate pentru ROMAERO să poată oferi servicii de producţie ăi mentenanţă tehnică pentru sistemele Patriot deţinute de România.”Zonele în care ar putea colabora RAYTHEON si ROMAERO includ fabricarea de părţi componente şi subansamble mecanice şi asistenţă tehnică pentru sistemele Patriot deţinute de România.„Acest memorandum reprezintă prima etapa a unui parteneriat care poate crea multe locuri de muncă în Romania şi ne poate conferi un nivel înalt de înţelegere a tehnologiilor militare defensive ultramoderne”, a spus Remus Vulpescu, director general al ROMAERO.„Datorită celor peste 220 de sisteme Patriot existente la nivel global, avem la dispoziţie o piaţă de export cu un potenţial foarte mare”Patriot este un sistem defensiv care reprezintă elementul de bază al apărării NATO împotriva rachetelor balistice şi de croazieră, aeronavelor avansate şi dronelor.Despre RAYTHEONCu vânzări de 27 miliarde de dolari în 2018 si 67.000 de angajati, compania RAYTHEON este un lider în domeniul tehnologiei şi al inovaţiei, specializat în solutii de apărare, guvernare civilă şi securitate informatică. Cu o istorie de 97 de ani de inovaţie, RAYTHEON furnizează echipamente electronice de ultimă generaţie, soluţii de integrare a sistemelor, produse şi servicii C5ITM, precum si servicii de detectare, maximizare a efectelor si asistenta in misiune pentru clienti din peste 80 de tari. RAYTHEON are sediul in Waltham, Massachusetts.Despre ROMAEROROMAERO S.A. (ROMAERO) este cea mai mare companie de stat din industria aerospatiala si de aparare romaneasca, care isi desfasoara activitatea in doua domenii economice: servicii de intretinere si reparatii pentru aeronave de transport civile si militare si respectiv productie industriala de aerostructuri si componente ale acestora.Experienta companiei in aeronautica civila si militara, resursa umana calificata, infrastructura si capacitatile de productie disponibile in Bucuresti fac ROMAERO una dintre cele mai atractive intreprinderi romanesti pentru marii producatori de echipament militar si de aeronave din lume. ROMAERO este deja partener pentru Romania si Europa Centrala al unora dintre cele mai importante companii de pe piata mondiala de echipamente militare, pentru transferul de tehnologie militara avansata, atat in domeniul productiei industriale, cat si in domeniul cercetarii-dezvoltarii.Resursa umana reprezinta unul dintre punctele forte ale companiilor romanesti din industria de aparare. ROMAERO are in prezent peste 900 salariati, profesionisti cu inalta calificare si estimeaza un potential de crestere cu peste 30% a numarului de personal angajat, compania aflandu-se in Bucuresti, cel mai mare bazin de selectie de personal cu studii medii sau superioare din tara, care poate garanta continuitatea activitatii in cadrul programelor de productie pentru cel putin 20 ani.Cele 16 state care au achizitionat sistemul Patriot sunt Statele Unite ale Americii, Olanda, Germania, Japonia, Israel, Arabia Saudita, Kuweit, Taiwan, Grecia, Spania, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Romania, Suedia şi Polonia.În urmă cu câteva zile, au fost lansate rachete Patriot, în poligonul de la Capu Midia, acestea fiind sistemele pe care țara noastră le-a cumpărat deja şi reprezintă cea mai mare achiziţie a Armatei de după 1990.Lansările au fost făcute de trei sisteme de rachete Patriot. Sunt sisteme care aparțin SUA. Și România a contractat șapte asemenea sisteme, patru dintre acestea fiind plătite deja. În 2020 vom avea primul sistem Patriot operațional.Programul Patriot este cea mai scumpă achiziție a Armatei Române.