Romain Grosjean pleaca de la echipa Haas, in Formula 1

Pilotul francez de Formula 1 Romain Grosjean, în vârstă de 34 de ani, a anunţat pe Facebook, că va părăsi echipa Haas la finalul sezonului 2020, potrivit news.ro.

"Am fost cu Haas F1 Team din prima zi. Cinci ani cu suişuri şi coborâşuri, am luat 110 puncte în 92 de curse. Sper că am ajutat membrii echipei să fie mai buni", a declarat Grosjean.

Şi coechipierul lui Grosjean, Kevin Magnussen, al cărui contract expiră în 2020, va părăsi echipa lui Gunther Steiner.

