Roman acuzat ca a obtinut aproape 500.000 de euro din proxenetism si trafic de persoane. Printre victime sunt si minore

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Galati l-au retinut si propus pentru arestare pe un tanar de 35 de ani acuzat de trafic de persoane in forma continuata, trafic de minori si proxenetism in forma continuata. Potrivit procurorilor DIICOT, in perioada 2011 - 2017, barbatul in varsta de 35 de ani "a recrutat direct si nemijlocit prin inducere in eroare cu privire la natura activitatii ce urma a fi prestata si cu privire la conditiile de lucru, mai multe persoane vatamate minore si majore".