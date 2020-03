Roman arestat in Catania

Carabinierii din Acireale au prins in flagrant un român în vârstă de 21 de ani, care fiind intr-o stare avansata de ebrietate incerca sa sparga un magazin de haine. Politia a primit un telefon la numarul de urgenta 112 in jurul orei 02.00 am, de la un rezident care locuia langa magazin. Patrulă care a intervenit l-a surprins pe tânăr în timp ce încerca să spargă geamul unui magazin, imediat acesta a fost blocat de catre patrula, tânărul de 21 de ani, justificand că a acționat cu mânie după o ceartă cu iubita sa, acesta fiind cunoscut si cu alte antecedente.