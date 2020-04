Roman condamnat in Italia

Doi cetateani care aveau msura arestului la domiciliu nu au fost gasiti acasa, asa dupa cum declara politia din Terni. un cetatean italian si un cetatean roman, cetateanul roman care a fost încredințat serviciilor sociale pentru furt agravat, deținere nejustificată de instrumente pentru efracție și maltratare în familie, nu a fost gasit la domiciliu. Bărbatul care a desfășurat în timpul zilei munca in folosul comunitatii seara ar fi trebuit sa fie acasă, dar in urma unor controale de rutina acesta nu a fost gasit la domiciliu, politia urmand sa faca propunerea de arest in inchisoare.