Roman condamnat la 10 ani de inchisoare in SUA. A santajat un cuplu dupa ce i-ar fi injectat un VIRUS LETAL

Alexandru Lucian Nicolescu, 41 de ani, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare in SUA dupa a cerut 8,5 milioane de dolari pentru un antidot unui cuplu caruia i-a spus ca i-a injectat cu un virus letal. Romanul a fost condamnat la 10 ani de inchisoare in SUA dupa ce a fost acuzat ca, impreuna cu alte persoane, a intrat in locuinta unei femei, i-au injectat pe ea si partenerul acesteia spunandu-le ca este vorba despre un virus letal, ulterior cerandu-le bani pentru a le furniza antidotul. Alexandru Lucian Nicolescu, in varsta de 41 de ani, a fost condamnat miercuri pentru ca a intrat prin efractie in 2007 in casa lui Anne Bass in Conneticut. Cei trei atacatori i-au legat pe Bass si partenerul ...