Roman prins in Reggio Emilia, dupa ce se fusese condamnat la inchisoare!

REGGIO EMILIA - De mai bine de un an fusese căutat în toată Italia, întrucât a fost condamnat la o pedeapsă de închisoare emisă de parchetul din Napoli, si trebuind să execute un an și 4 luni de închisoare pentru primirea de bunuri furate. Românul Lucian Baeram, în vârstă de 55 de ani, fără adăpost, a fost urmărit ieri de carabinieri în via Città del Tricolore, în apropierea stației Mediopadana. După ce l-a dus în cazarmă, a fost apoi arestat și dus în închisoare.