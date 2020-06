Roman, prins in timp ce incerca sa fure de la Coop din Alessandria

Agenții echipei Flying din sediul Poliției Alessandria au intervenit la afacerea NOVA COOP din via Sclavo, în urma unui raport primit de la aceiași operatori cu privire la o tentativă de furt efectuată de un cetățean român. Potrivit polițiștilor, din reconstrucția faptelor a apărut CMK, un român de 20 de ani a incercat sa sustraga mai multe produse de la Coop din Alessandria, acesta a fost luat de poliție, in urma apelului si dus in arest.