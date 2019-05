Roman, ucis in Italia de patron

Carabinieri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un roman in varsta de 47 de ani din orasul Cherasco, Italia, a fost injunghiat in gat de patronul sau italian. Agresorul italian, in varsta de 63 de ani, a vrut sa-l loveasca pe barbat, care era deja prabusit la pamant, cu o ranga de otel, dar ceilalti angajati au intervenit imediat. Impuscat de politisti in timp ce incercau sa il imobilizeze. Arunca cu pietre in vecini Italianul, patron al unui magazin de reparatii masini agricole, a fost arestat de carabinieri, potrivit lavocedialba. „A fost vorba de o greseala. Clientul meu a recunoscut. Victima l-a provocat”, a spus avocatul agresorului. Victima a fost lovita in zona gatului. Apoi, agresorul a vrut sa-l loveasca pe barbat cu o bara de ote ...