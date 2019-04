Romanca de 23 de ani, moarta la Paris, chiar inainte sa fie ceruta in casatorie! "Nemaipomenit de tragic"

O clujeanca, in varsta de 23 de ani, a murit la Paris, chiar inainte sa fie ceruta in casatorie de iubitul ei, cel alaturi de care se afla in vacanta in Franta.

Fata si-ar fi dorit o poza cu turnul Eiffel, dar a ales o zona foarte riscanta si a cazut de la peste zece metri inaltime. Nimeni nu isi explica cum s-a produs tragedia, potrivit stirileprotv.ro.

"Din cate am inteles zona unde s-a facut fotografia este o zona cunoscuta, e un teatru. Acolo foarte multa lume merge sa isi faca poza ca se vede turnul si era foarte riscant", a spus un apropiat. "Din cate stiu, da, si ca ar fi urmat sa ii ofere un inel. Nemaipomenit de tragic", a mai spus acesta.

Trupul fetei a fost adus in tara, iar familia a inmormantat-o duminica in localitatea natala, in Cluj. Autoritatile din Franta au deschis ancheta.

