Romanca din Italia, care ar fi stat de vorba cu Alexandra Macesanu, a fost batuta cu bestialitate de fostul sot

Detalii cutremuratoare au iesit la iveala in cazul Caracal. Una dintre romancele stabilite in Italia, care a facut dezvaluiri despre locul in care Alexandra ar fi tinuta cu forta, spune ca a trecut prin chinuri de neimaginat, dupa ce ar fi fost snopita in bataie de sotul albanez! Si totul ar avea legatura cu fetele care au ajuns pe mana lui Dinca.

"Uitati! Asa arat eu acum, pentru ca am vrut sa salvez o fata! M-a distrus pe viata", a spus Alina, romanca stabilita in Italia, care sustinea ca ar fi stat fata-n fata cu Alexandra, intr-un bar din peninsula. Dupa ce a dat informatii pretioase din Napoli, care ar fi avut legatura cu Alexandra, tanara povesteste ca si-a vazut moartea cu ochii.

"Pe data de 5 octombrie pe via Nazionale, via Garibaldi numarul 13 am vazut-o. Era imbracata intr-o fusta, intr-o fusta scurta, sa zicem. Avea o pereche de pantofi rosii. Un maiou un pic mai decoltat, avea parul strans si avea parul scurt, nu il mai avea lung, cum il are ea. Il avea scurt, era machiata si avea o gentuta mica", a povestit romanca in urma cu cateva saptamani, porivit Acces Direct.

Cu aceste informatii, echipa Acces Direct si Mara Banica au mers in Napoli. Acolo, ar fi trebuit sa se intalneasca cu romanca ce a furnizat informatiile, dar aceasta nu a mai vrut sa stea de vorba cu Mara Banica, din cauza ca ii era frica de fostul sot de origine albaneza, care a amenintat-o cu moartea in caz ca mai ofera detalii presei din Romania.

Cu toate acestea, echipa Acces Direct a mers la adresa barului din Napoli, indicat de Alina. Locul in care ea sustinea ca ar fi vazut-o pe Alexandra. Insa, odata ajunsi acolo, cu totii au avut o mare surpriza, asta pentru ca barul a fost inchis peste noapte. Ei bine, la cateva zile dupa aceasta descoperire, Alina sustine ca a fost snopita in bataie de fostul sot de origine albaneza, pentru ca a dat... prea multe informatii!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.