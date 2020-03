Romanca din Italia, pozitiva la testul pentru coronavirus: Am inceput cu febra si cu dureri de cap

Epidemia cu noul coronavirus a invadat intreaga Europa, iar Italia este cea mai afectata tara de pe continent. Potrivit ultimului bilant facut public de Protectia Civila in seara zilei de miercuri, 4 martie, numarul celor infectati in Italia se ridica la 2.706 de persoane din care 107 si-au pierdut viata.

Printre cei pozitivi la noul coronavirus sunt si cetateni romani, iar noi am vorbit cu Daniela Buzatu, o romanca in varsta de 43 de ani care tocmai a trecut prin aceasta experienta.

Daniela a venit in Italia in urma cu 12 ani, locuieste la Pandino, in provincia Cremona, din Lombardia si marti a fost diagnosticata cu coronavirus dupa ce mai multe zile la rand s-a simtit rau. Testul cu rezultatul pozitiv la coronavirus i-a fost facut cand deja femeia se simtea un pic mai bine si pericolul trecuse, sau cel putin asa a fost instiintata de medici. Daniela continua sa ramana in izolare la domiciliu alaturi de sotul si fetita ei. Cei doi nu prezinta niciun simptom de infectie pana in acest moment.

”Am Inceput sa ma simt rau duminica, 23 februarie, in timpul noptii. Am facut febra 38,5. I-am chemat si au venit cei de la ambulanta, din Crema. Mi-au spus sa nu merg la spital pentru ca este plin de oameni. Am inceput sa iau antibiotic, dar vineri, pe 28 februarie am chemat din nou ambulanta pentru ca din pacate continuam sa fac febra. Imi curgea nasul si aveam dureri groaznice de cap. Gatul ma durea foarte putin. De data aceasta m-au dus la spital, iar cand am ajuns acolo mi-au facut testul pentru coronavirus, raza la plaman si o consultatie amanuntita. La plamani nu mi-au gasit nimic. Mi-au recomandat sa termin antibioticul si sa nu ies din casa. Eram in asteptarea rezultatului, care a venit abia ieri (marti, 3 martie – n.r.) Pozitiv. Mi-a fost transmis telefonic, nu am voie sa ies deloc din casa zilele astea”, spune Daniela, pentru rotalianul.ro.

”Eu, racita nu mai sunt. Nu mai am niciun fel de dureri, doar putin capul ma mai doare. Doctorita mi-a spus sa nu ma ingrijorez, ca sunt in afara oricarui pericol si a trecut. Pentru ca sotul si fetita nu prezinta simptome, nu le-au facut testul. Mie mi-au recomandat sa stau in casa inca 10 zile. Sotul a inceput si el de ieri izolarea la domiciliu, de cand am primit eu rezultatul pozitiv. Sotul si fetita se simt bine, ei nu prezinta simptome”, mai spune Daniela.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.