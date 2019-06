Romanca disparuta fara urma in Spania. Ultimul lucru pe care l-ar fi facut Dana

Dana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O romanca stabilita in Spania, mama unei fetite de 7 luni, a disparut in circumstante suspecte. Iubitul impreuna cu care are o fetita sustine ca femeia a plecat de buna voie, dar fratele ei crede ca ceva rau s-a intamplat cu ea. Dana are 31 de ani si locuia cu prietenul ei Sergio in Arenas, Malaga, unde acum 3 saptanani au deschis un bar, relateaza El Espanyol. In urma cu 7 luni, femeia a nascut o fetita, despre care spune ca ”este viata ei”. De aproape 10 zile a disparut fara urma. Cand a dat alarma la politie pe 12 iunie, iubitul femeii a spus ca aceasta nu s-a mai intors dupa munca. Individul le-a spus agentilor de politie cand a reclamat disparitia ca femeia a ales sa plece voluntar pentru ca a ...