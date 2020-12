Romance ascunse, victime tacute ale exploatarii sexuale in Marea Britanie pe timpul pandemiei Covid-19

Politia britanica a descoperit opt romance - care purtau "scuturi faciale" si masti - intr-o descindere intr-un bordel in sud-estul Angliei, pe ai carui pereti erau expuse fise de sanatate si certificate de securitate Covid-19, o pandemie care pare sa usureze activitatea traficantilor sexuali, care pot obtine un profit de un milion de lire sterline (1,1 milioane de euro) pe an intr-un bordel, relateaza The Guardian.