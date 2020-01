Romane ale lui Julian Barnes si Stephen King si autobiografia lui Carlos Santana, intre noutatile de la raft pentru cititori

Cele mai noi romane ale lui Julian Barnes şi Stephen King, un roman prequel al seriei "Jocurile Foamei", o istorie a Evului Mediu şi autobiografia lui Carlos Santana sunt câteva dintre noutăţile pe care grupul editorial Nemira le pregăteşte în prima parte a acestui an, potrivit news.ro.

În colecţia Babel de literatură străină apare "Leii Siciliei", de Stefania Auci, bestseller absolut în 2019 în Italia, o trilogie fascinantă despre viaţa unei familii siciliene, documentată pe mai multe generaţii. Un roman plin de poveşti de iubire, trădări, intrigi, ciocniri de orgolii, relaţii de familie complicate - toate pe fundalul nemuritoarei Sicilii.

Cel mai recent roman al lui Julian Barnes, "Bărbatul cu haină roşie", apare în traducerea lui Radu Paraschivescu şi este povestea chirurgului Samuel Jean de Pozzi, personaj inedit, deschizător de drumuri şi vizionar al vremii lui, în Parisul din Belle Epoque.

În ţara celor puri, un nou roman de la scriitoarea Kenize Mourad (autoarea "În numele prinţesei moarte" şi "În oraşul de aur şi argint") - de data aceasta o poveste cu accente de thriller despre o jurnalistă care urmăreşte în Pakistan o pistă despre o ameninţare teroristă, numai pentru a intra într-o încrengătură care-i va pune viaţa în pericol, dar totodată îi va deschide ochii la o civilizaţie pe care europenii o cunosc mult prea puţin şi superficial.

Cititorii se vor bucura şi de romane noi de la Jhumpa Lahiri - "Dove mi trovo" (povestea unei femei în căutarea identităţii, surprinsă în câteva situaţii cotidiene din Roma) şi de la scriitorul magrebian Tahar Ben Jelloun - "Copilul nisipului" (lumea musulmană surprinsă pe fundalul Marocului postcolonial).

În imprintul Armada, de science fiction, fantasy şi thriller, apare cel mai nou roman semnat de Stephen King - "Institutul", combinaţia perfectă între farmecul prieteniilor şi solidarităţii dintre copii în faţa unui pericol (care aminteşte de "It"), lumea tulburătoare a unei instituţii misterioase, unde copiii cu puteri supranaturale sunt cercetaţi şi exploataţi şi violenţa cu care King şi-a obişnuit cititorii.

"Calculating Stars", de Mary Robinette Kowal, a fost revelaţia anului 2019, a câştigat toate premiile prestigioase de science fiction: Hugo, Nebula şi Locus, şi a primit cronici impresionante de la critici şi cititori. Romanul care începe seria "Lady Austronaut" are o premiză apocaliptică: un meteorit loveşte Pământul în 1952, iar planeta va deveni de nelocuit peste 50 de ani. Cursa Spaţială se accelerează şi salvarea rămâne în mâinile Elmei York, într-un efort contracronometru de colonizarea a Lunii, apoi a lui Marte.

Ted Chiang, autorul volumului "Povestea vieţii tale", revine cu o nouă carte scrisă în acelaşi stil elegant, fermecător şi misterios, cu accente de hard science fiction, supranatural, filosozofie, cu întrebări complexe, care lasă cititorii să mediteze: Exhalation.

O noutate absolută va fi un nou roman din seria "Jocurile Foamei", de Suzanne Collins, "The Ballad of Songbirds and Snakes", care se petrece înainte de acţiunea din trilogie şi dezvoltă istoria tulburătoare a Panemului.

Două trilogii foarte îndrăgite ajung la final: "Amintiri din trecutul Terrei", de Cixin Liu, cu romanul "Sfârşitul morţii", iar "Transformarea", de Justin Cronin, cu volumul "Oraşul oglinzilor".

Pentru cititorii de romane Young Adult Nemira pregăteşte un roman pe o temă sensibilă şi mult prea puţin abordată deschis în societatea noastră: sarcinile nedorite la tinere. "Unpregnant", de Jenni Hendricks, este povestea unei fete de 17 ani dintr-un orăşel american, pusă în faţa unei decizii imposibile.

"Evvie Drake o ia de la capăt", de Linda Holmes, apare în colecţia Damen Tango şi este o poveste de iubire de neuitat între o femeie care şi-a pierdut soţul şi un jucător de baseball care nu mai poate juca. Iniţial prieteni, relaţia dintre ei evoluează cu toate nuanţele şi ezitările unor adulţi care au pierdut deja prea mult ca să mai intre în hora dragostei aşa uşor.

În colecţia Yorick de arte ale spectacolului apar două cărţi de excepţie: "Lady Sings the Blues", autobiografia cântăreţei de jazz Billie Holiday, şi "The Universal Tone", autobiografia lui Carlos Santana.

Pentru cititorii de nonficţiune, Nemira pregăteşte trei cărţi din domenii foarte diferite: o apariţie de excepţie este "Istoria Evului Mediu", de George Minois - o mie de ani de mistere, farmece, descoperiri, dar şi multe dezastre; "În căutarea pisicii lui Schroedinger", de John Gribbin, o carte despre magia fizicii cuantice, şi "Prima teorie a lui Darwin", de Rob Wesson, care merge pe urmele marelui evoluţionist în prea puţin cunoscuta lui călătorie la bordul HMS Beagle.

La editura Nemi pentru copii două romane micii cititori: seria "Arlo Finch", de John August, o poveste fantasy plină de aventuri despre un băieţel care se va confrunta cu forţe misterioase, şi "The Polar Bear Explorers’ Club", de Alex Bell, în care curajoasa exploratoare Stella Starflake Pearl descoperă minunile pe care le ascunde Islanda. Cărţi noi apar şi în îndrăgitele serii "Lama lama" şi "Pete Motanul". Iar de la scriitorul care le-a adus copiilor cele mai frumoase poveşti de Crăciun, Matt Haig, apare "Evie şi animalele", o carte despre o fetiţă de 11 ani cu superputerea pe care şi-o doreşte oricine: aceea de a vorbi cu animalele.