Romani ajunși in Germania, ținuți in carantina, fara sa fie platiți și fara mancare și fara contracte. VIDEO

Mai mulți români ajunși în Germania, în ultima perioadă, la munci agricole, se plâng că sunt ținuți 14 zile în carantină și fără să fie plătiți. Într-o video postat pe contul unui român din grupul care așteaptă să fie dus la muncă se vede cum reprezentanta angajatorului, româncă, le explică compatrioților săi, din celebrul val […]