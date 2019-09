Romani condamnati in Italia, transferati in tara pentru executarea pedepsei

Astăzi, sub escortă, 16 condamnați de instanțele de judecată italiene, cu vârste cuprinse între 24 și 59 de ani, au fost transferați, din Italia în România, cu un zbor militar, pentru continuarea executării pedepsei în sistemul penitenciar din România.Aceștia au fost aduși în țară sub o escortă a Poliției Italiene, cu un zbor militar, de pe Aeroportul Ciampino din Roma pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.Recunoașterea pedepsei are ca bază legală Decizia cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27.11.2008 privind aplicarea principiului de reciprocitate în recunoașterea sentințelor penale, care prevăd aplicarea pedepsei cu detenție sau măsuri privative de libertate, în scopul executării acestora în Uniunea Europeană.Cei în cauză au fost condamnați de instanțele italiene, la pedepse cuprinse între trei ani şi detenţiunea pe viață, pentru comiterea, pe teritoriul Italiei, a unor infracțiuni de: furt calificat, viol, omor, tâlhărie, trafic de persoane, proxenetism, act sexual cu un minor, evadare, ultraj, amenințare sau infracțiuni rutiere.Transferul celor 16 persoane condamnate a făcut obiectul schimbului de date şi informații pe canalul cooperării polițienești, prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – I.G.P.R..Cei în cauză au fost preluați de pe aeroport de Administrația Națională a Penitenciarelor, în vederea încarcerării în Penitenciarul Rahova.La întoarcerea la Roma, aeronava militară a preluat doi cetățeni români, are erau căutați de autoritățile italiene în baza unor mandate europene de arestare, care își vor ispăși pedeapsa în Italia (unul dintre ei fiind urmărit internațional pentru viol, iar al doilea pentru omor).În fapt, se reaminteşte că, la data de 2 aprilie a.c., autorităţile italiene au transferat în România alți 13 deţinuţi români, condamnaţi în Italia, pentru executare pedepselor privative de libertate în penitenciare române.Cei 13 deținuți au fost condamnați pentru diferite infracțiuni, precum viol, omucidere, sclavie, furt calificat, contrabanda, răpire şi sechestrare de persoane.Repatrierea acestor deținuți face parte dintr-un plan lansat de Ministerul de Interne in colaborare cu Ministerul Justiției din Italia pentru trimiterea unor deținuți prezenți în închisorile italiene în țările lor de origine.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanţa