Romani condamnati la 10 ani de inchisoare in Marea Britanie pentru transport ilegal de imigranti. Cum au fost prinsi

Noul indicator ce a inlocuit ROBOR-ul pentru creditele noi s-ar putea aplica si creditelor aflate in derulare, dupa ce Comisiile economica si de buget din Senat au votat un amendament in acest sens. Urmeaza ca proiectul sa fie discutat in Senat, ca prima camera sesizata, iar apoi va ajunge in Camera Deputatilor, decizionala.