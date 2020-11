Romani de succes: Petra Hazaparu - Director de Vanzari in UK

Ma numesc Petra C. Hazaparu, sunt din Gura Humorului, Bucovina, si am venit in Anglia in urma cu 6 ani pentru un trai mai bun. Profesional, aveam in spate experienta in business management in turismul romanesc. Inceputul nu a fost o perioada usoara ca pentru fiecare strain ratacind in lume dar cu suportul sotului meu am reusit sa ne stabilim undeva in afara Londrei si sunt mandra ca fetita mea de 12 ani studiaza intru-un campus renumit cu rezultate foarte bune.

De 3 ani lucrez intr-o scoala internationala pentru emigranti pe postul de Director de Vanzari si fac naveta in fiecare zi 2 ore dus- 2 ore intors, toate aceste sacrificii pentru familia mea si pentru ca iubesc ceea ce fac.

Ce vreau sa scot in evidenta e faptul ca acum cu iesirea din UE toti sunt nevoiti sa invete limba engleza iar Eu sustin educatia, povesteste aceasta pe pagina de facebook.