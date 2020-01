Romani, martori la incendiile catastrofale din Australia: "Este inspaimantator, abia respiram, iar focul continua sa se extinda"

RĂZVAN PAUL, român din Australia: Ieri, de exemplu, am avut cea mai înaltă temperatură de pe planetă, adică 49 de grade în interiorul oraşului. Mi se pare extraordinar de înfricoşător. Chiar şi la companie la noi ne-au oferit mască de gaze şi eu zis: Uite, dacă vreţi, puteţi lucra de acasă. Dacă nu, veniţi şi luaţi o mască de gaze şi sperăm să fie totul ok.

OANA DARIE, purtator de cuvant al MAE: Singura informatie pe care am văzut-o si noi cu privire la o posibila evacuare a misiunii diplomatice la Canberra, evident, suntem in legatura cu colegii de la ambasada, iar daca situatia o va impune vom lua masurile necesare in consecință.