Romani plasati in carantina se plang in instanta, dar magistratii le-au respins reclamatiile

Nemultumiti ca au fost bagati fortat in carantina, unii romani au inceput sa conteste in instanta deciziile Directiilor de Sanatate Publica judetene si solicita sa stea izolati la domiciliu. In doua procese identificate de Ziare.com, judecatorii au respins astfel de cereri si motiveaza ca masura a fost luata pentru a preveni si limita efectele epidemiei cu COVID-19.