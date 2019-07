Romania a acordat a doua cea mai mare amenda din Europa Centrala si de Est pentru incalcarea GDPR

Amenda de 130.000 de euro pentru încălcarea GDPR acordată unei bănci este a doua cea mai mare amendă emisă, după cea de 220.000 de euro din Polonia, arată o analiză Deloitte. După intrarea în vigoare a GDPR, a fost aplicată prima amendă la data de 27 iunie 2019, când Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării The post România a acordat a doua cea mai mare amendă din Europa Centrală şi de Est pentru încălcarea GDPR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.