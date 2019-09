ROMANIA a batut MALTA cu 1-0. Felicitari echipei nationale

Malta Romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa esecul cu Spania, Romania intalneste Malta, in etapa a sasea a preliminariilor pentru Euro 2020. Maltezii au 4 esecuri la rand, fara gol marcat, iar in ultimii doi ani au o singura victorie, 2-1 cu Insulele Feroe. UPDATE Min. 95: Final de meci la Ploiesti. Romania se impune chinuit cu 1-0. UPDATE Min. 94: Tricolorii termina meciul in corzi. UPDATE Min. 88: Malta a reusit sa inscrie, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. UPDATE Min. 86: Ultima schimbare la oaspeti. Iese Vella si intra Grech. UPDATE Min. 81: Schimbare la Malta. Iese Gambin si intra Zerafa. UPDATE Min. 76: Ultima schimbare in echipa noastra. Iese Puscas si intra Keseru. UPDATE Min. 72: Schimbare la Romania. Iese Ianis Hagi si in ...