Romania a cerut 10 milioane de vaccinuri anti Covid – 19

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat sâmbătă că a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti Covid 19, în momentul în care vaccinul va intra pe piaţă. Ministrul a mai spus că România poate avea acces la acest vaccin printr-un mecanism de cooperare pus la punct de Comisia Europeană. Prin acelaşi mecanism şi […] The post România a cerut 10 milioane de vaccinuri anti Covid – 19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.