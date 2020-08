Romania a cerut ca Turcia sa fie oprita printr-un moratoriu sa mai foreze in teritoriile maritime disputate

Ministrul de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, a propus, la Berlin, in cadrul discutiilor purtate de ministrii de externe ai UE pe tema conflictului dintre Grecia si Turcia pe marginea explorarilor din Mediterana, ca Turcia sa inceteze operatiunile, urmand sa fie instituit un moratoriu asupra explorarilor in zonele maritime aflate in disputa, se arata intr-un comunicat al MAE.