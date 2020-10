Romania a importat peste 35.500 de tone de pesti, crustacee si moluste, in primul semestru. Exporturile, de aproape 16 ori mai mici

România a importat în primele şase luni din acest an peste 35.544 tone de peşti, crustacee şi moluşte, în scădere cu 5,6% faţă de aceeaşi perioadă din 2019, în timp ce exporturile au fost de aproape 16 ori mai mici în perioada analizată, respectiv de numai 2.242,528 tone, conform datelor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) furnizate la solicitarea AGERPRES.

Valoarea importurilor de peşti, crustacee şi moluşte şi alte nevertebrate acvatice din spaţiul intra şi extra comunitar a depăşit 89,51 milioane de euro în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020, cu peste 10 milioane de euro mai puţin decât valoarea consemnată în perioada similară din 2019 (99,97 milioane de euro). Cantitatea importată în semestru I al anului trecut a fost de 37.680,45 tone, potrivit agerpres.ro.

Pe de altă parte, sumele încasate din exporturile produselor menţionate au totalizat uşor peste 9 milioane de euro, fiind aproape similare faţă de cele din perioada similară din 2019, când s-au obţinut 9,08 milioane de euro pentru 2.436,12 tone de peşti, crustacee şi moluşte exportate.

În acest context, România înregistrează un deficit în comerţul internaţional (intra şi extracomunitar) cu peşti, crustacee şi moluşte şi alte nevertrebate acvatice de 80,5 milioane de euro în primele şase luni ale anului, însă acesta s-a redus faţă de primul semestru din 2019 cu 11,4%, când s-a consemnat un deficit aproape 91 de milioane de euro.

Potrivit Asociaţiei Procesatorilor, Importatorilor, Exportatorilor, Distribuitorilor şi Comercianţilor de Peşte - RO-FISH, românii au ajuns la un consum anual de circa 7 kilograme de peşte, însă cantitatea este de peste trei ori mai mică decât media Uniunii Europene, de 22,5 kilograme pe locuitor într-un an. Peştele românesc deţine o pondere de sub 20% din total consum.

Prin comparaţie, în Bulgaria şi Ungaria se consumă 2,5 kilograme de peşte pe an, la jumătate faţă de România, în timp ce Portugalia este ţara unde se mănâncă cel mai mult peşte din ţările UE, respectiv 76 de kilograme pe an. În Spania consumul este de 60 de kilograme de peşte pe an. În Europa, cel mai mult peşte este consumat de islandezi - 90 de kilograme pe an, iar la nivel mondial, Japonia deţine supremaţia cu peste 130 de kilograme anual.

Potrivit datelor MADR, în 2018, producţia de peşte a României din acvacultură şi pescuit a fost de circa 22.064,3 tone din care: 10.884,6 tone din acvacultură, circa 3.434,7 tone din pescuit comercial în ape interioare, iar din pescuit la Marea Neagră, aproximativ 7.744,9 tone.

Suprafaţa totală amenajată pentru acvacultură în anul 2018 a fost de circa 90.320 hectare.

România are în prezent patru produse din peşte înregistrate pe scheme de calitate europene. respectiv Novac afumat din Ţara Bârsei (Indicaţie Geografică Protejată - IGP), Scrumbie de Dunăre afumată (IGP), Salată cu icre de ştiucă de Tulcea (IGP) şi Salata tradiţională cu icre de crap (specialitate tradiţională garantată - STG).