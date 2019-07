Romania a intrat in atentia UNESCO pentru exploatarea neconforma a padurilor de fag inscrise in patrimoniul mondial

O comisie comuna a Centrului pentru patrimoniu mondial UNESCO si specialisti in monitorizare reactiva de la Uniunea Internationala de Conservare a Naturii (IUCN) vor veni in Romania pentru a evalua modul in care tara noastra respecta regulile de administrare a unuia dintre obiectivele sale inscrise in Lista Patrimoniului Mondial, "Padurile seculare si virgine de fag din Carpati si alte regiuni ale Europei".