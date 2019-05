Romania a ratat calificarea in finala Eurovision! Prima reactia a lui Ester Peony

Ester Peony google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania, reprezentata de cantareata Ester Peony, cu piesa "On a Sunday", a ratat calificarea in finala concursului Eurovision 2019, dupa semifinala de joi seara, care a avut loc la Expo Tel Aviv, in Israel. Reprezentanta Romaniei nu a comentat faptul ca nu a intrat in Finala Eurovision, insa a transmis un mesaj pe o retea de socializare prin care le ureaza mult succes finalistilor. Momentul adevarului pentru Ester Peony, reprezentanta Romaniei la Eurovision! Va ajunge in finala? „Va multumesc tuturor pentru suport! Sunt foarte recunoscatoare pentru tot ceea ce s-a intamplat in ultimele trei luni. Am avut un timp extraordinar in Tel Aviv! Va iubesc pe toti si le dorec mult succes tuturor i ...